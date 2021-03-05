Около 50 человек эвакуировали с трассы в Оренбургской области из-за метели

В Оренбургской области спасатели эвакуировали 46 человек с междугородних трасс. В регионе в ночь на 5 марта поднялась сильная метель.

Среди спасенных оказались беременная женщина, которую везли в роддом, и съемочная группа фильма о летчице.

«За прошедшие сутки службами РСЧС оказана помощь автомобилистам, попавшим в снежные заносы на территории Оренбургской области, в девяти случаях (20 грузовых и девять легковых автомобилей). Всего на счету спасателей 46 спасенных человек за ночь. Из них 16 человек из съемочной группы фильма о летчице Лидии Литвяк, которых в условиях нулевой видимости эвакуировали на снегоходах. И беременная женщина, которую вез муж в родильный дом города Орска», — сообщили в региональном отделении МЧС.

Сразу после того, как спасатели передали беременную женщину врачам, она родила. На свет появился мальчик весом 3100 граммов.

Погода на территории Оренбургской области резко начала ухудшаться 2 марта. В регионе идет обильный снег, наблюдается сильный ветер, порывы которого достигают 26 метров в секунду. В ночь на пятницу закрыли участок федеральной трассы М5 с 170-го по 260-й километр. Спасатели развернули пункты обогрева на опасных участках федеральных и региональных трасс.

В конце февраля на территории Урала бушевала метель. На междугородних трассах наблюдалась нулевая видимость, были задержаны рейсы в аэропортах, в городах и селах не ходил общественный транспорт. С федеральных трасс эвакуировали сотни людей. Им пришлось бросить машины на дороге.