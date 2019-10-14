Около 50 агропромышленных предприятий создадут или модернизируют в 2019 году в Подмосковье

В этом году в Подмосковье будут созданы и реконструированы около 50 предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин во время деловых встреч на выставке «Золотая осень».

«В этом году в регионе планируется создать, реконструировать или модернизировать около 50 предприятий агропромышленного комплекса с общим объемом инвестиций не менее 40 миллиардов рублей», — сказал Андрей Разин.

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Министр назвал уже реализованные проекты этого года по производству молока, овощей защищенного грунта, грибов и в области переработки продукции.

«Отмечу наиболее крупные сельхозпредприятия. Это агрофирма „Сосновка“ из городского округа Озеры с производственной мощностью девять тысяч тонн молока в год, „Луховицкие овощи“ с ежегодной продуктивностью 20,6 тысячи тонн овощей, торговый дом „Богородские овощи“ из Электростали, который дает пяти тысяч тонн грибов в год и многие другие», — отметил Андрей Разин.

Особо министр остановился на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства. Так, Дмитровский молочный завод в этом году наладил линии по производству мороженого восьми видов до 15 тысяч штук в час.

«Предприятие „Барилла“ открыло в Солнечногорске две новые линии по производству макаронных изделий в 100 тонн пасты. „АИСФЕР“ в Серебряных Прудах запустили цех по производству творога до 140 тонн в сутки. Всех не перечесть. И помимо качественной продукции, все они дают новые рабочие места», — подчеркнул Разин.

Министр добавил, что масштабные инвестиционные проекты находятся в стадии реализации, завершение которых планируется в конце этого — начале следующего года.