Около 5 тысяч школьников посвятили в пионеры на Красной площади

Торжественная церемония принятия в пионеры прошла 22 мая на Красной площади, Ее провели при содействии КПРФ. О мероприятии рассказало РИА «Новости».

Церемонию приурочили к 100-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина. Клятву «верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу» принесли пионерские дружины школьников из ЦФО.

В мероприятии принял участие руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«Более патриотичной и гражданской нет в мире клятвы. Любить свою страну, прекрасно учиться, помогать, кому трудно, служить великой родине и быть примером во всем. Я уверен, что вы эту клятву запомните на всю жизнь и с честью и достоинством принесете ее», — сказал он.

Также Зюганов повязал новообращенным пионерам алые галстуки и поздравил их со столетием пионерской организации. Вместе с ним клятву школьников приняли депутаты Госдумы и заслуженные ветераны партии, комсомола, войны и труда.