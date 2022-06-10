Около 450 подростков будут трудоустроены летом в городе Муравленко в ЯНАО

Глава города Муравленко в ЯНАО Елена Молдован сообщила о помощи в трудоустройстве подростков в летнее время. По ее словам, первую зарплату после окончания работы получат около 450 подростков. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Она также отметила, что первые отряды уже приступили к работе. Также подростки могут подать заявки на работу во вторую и третью смены.

Трудовые отряды будут наводить в городе чистоту и порядок. Кроме того, по мнению Молдован, такая работа сформирует у подростков бережное отношение к своему городу и к природе.