Около 450 мигрантов депортированы из России с начала пандемии

За время пандемии из России были депортированы в страны ближнего зарубежья порядка 450 мигрантов. Их вывезли специальные рейсы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

«Организовано шесть специализированных рейсов в страны ближнего зарубежья, которыми вывезено около 450 лиц, подлежащих депортации. В целом в результате совместной работы в организованном порядке убыло в свои страны 550 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что около 1,6 миллиона мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия. Однако принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек.

Положения, которые позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в России на законных основаниях, действуют до 15 июня 2021 года.

В начале мая президент Владимир Путин заявил, что Россия делает все для того, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Глава государства отметил, что мигранты, работающие в нашей стране, поддерживают свои семьи дома. Это абсолютно положительный процесс, подчеркнул Путин.