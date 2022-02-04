Около 45 литров крови сдали жители Пензы для онкобольных

Донорская акция «Подари жизнь» прошла в Пензе, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями. Донорами в этот день стали около 100 человек. Они сдали порядка 45 литров крови.

«Это очень важно для своевременного обеспечения лечебных учреждений региона достаточным количеством гемокомпонентов», — подчеркнула главврач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.