Около 45 литров крови сдали жители Пензы для онкобольных
Донорская акция «Подари жизнь» прошла в Пензе, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями. Донорами в этот день стали около 100 человек. Они сдали порядка 45 литров крови.
«Это очень важно для своевременного обеспечения лечебных учреждений региона достаточным количеством гемокомпонентов», — подчеркнула главврач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.