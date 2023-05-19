Общество 19 мая 2023, 10:22 Около 44% россиян признались, что собираются искать подработку в ближайшее время

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» в результате исследования выяснили, что 44% россиян собираются найти подработку в самое ближайшее время. Об этом написал RT.

Около 22% респондентов рассказали, что уже имеют дополнительную работу, еще 34% отметили, что в данный момент подрабатывать не хотят. Примерно 40% опрошенных заявили, что рассматривают подработку как дополнительный заработок по основной профессии.

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В исследовании говорится, что 72% россиян использовали для поиска дополнительной работы специальные сайты, 50% находили ее с помощью личных связей, а 14% искали вакансии в социальных сетях.

В опросе поучаствовали более трех тысяч человек.