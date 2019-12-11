Около 42% россиян покупают товары в интернет-магазинах

По данным издания, лидером рейтинга оказался столичный регион. Около 60% жителей Москвы предпочитают покупать товары в Сети. Для этого используются планшеты и смартфоны. Самым популярным способом получения товаров остался самовывоз.

Некоторые предпочитают пользоваться курьерской доставкой или терминалами для передачи посылок. Среди самых топовых товаров для покупок в интернет-магазинах значится не только одежда и разнообразные устройства, но и бытовая химия, лекарства, продукты питания, игрушки и т. д.