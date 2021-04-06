Около 400 тысяч человек остались без электричества на Сахалине

Около 400 тысяч жителей Сахалинской области остались без электроснабжения по причине аварии на подстанции во вторник, 6 апреля, сообщила газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.

Уточняется, что обесточены были Южный и Северный энергорайоны региона. Мощность отключенных потребителей составляла примерно 300 мегаватт. Электричество не прекратило поступать лишь в Охинский энергорайон.

Повреждений основного электрооборудования не обнаружено. К вечеру по местному времени электроэнергия вернулась в дома всех жителей острова.