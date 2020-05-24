Около 400 россиян, застрявших Нью-Йорке, вылетели в Москву

После Москвы самолет отправится в Уфу. В Россию летят жители Москвы и Подмосковья, Центрального региона, Урала и других областей.

Домой возвращаются 12 школьников и 21 студент. Часть из них проходили обучение по совместной образовательной программе Санкт-Петербургского государственного университета и Бард-колледжа в штате Нью-Йорк.

Также среди пассажиров рейса 67 человек из «гуманитарного списка», который сформировали в посольстве.

«В него вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Россияне застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и отмены регулярного авиасообщения по всему миру.

Тем временем в Турции уже начали подготовку к новому туристическому сезону. В гостиницах появятся «изоляторы» для тех, у кого заподозрят коронавирус, персонал будет следить за социальной дистанцией отдыхающих.