Около 400 млн рублей выманили телефонные мошенники с начала года у жителей Свердловской области

Свердловское управление МВД уточнило общую сумму, которую удалось выманить телефонным мошенникам у жителей региона с начала года. Она составила около 400 миллионов рублей, передает «Царьград».

Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых заметил, что жертвами аферистов становятся люди самого разного возраста и социального положения. Это не только пенсионеры, но и подростки, и люди с высшим образованием.

«Перезвоните в свой банк сами, перепроверьте! Буквально сразу станет понятно, кто есть незнакомый доброхот, убеждавший вас в необходимости срочно перевести и спасти ваши деньги», — подчеркнул Горелых.