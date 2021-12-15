Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки

Порядка 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения в Москве. Об этом рассказала начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по столице Татьяна Дмитриева, на которую сослался ТАСС.

В отношении участников конфликтов, драк и других несанкционированных мероприятий были приняты меры административного воздействия. Дмитриева в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта 18 декабря сказала, что из России депортированы 400 человек, об их нежелательном пребывании в РФ было вынесено решение. Теперь въезд в Россию им закрыт на 40 лет.

По мнению президента РФ Владимира Путина, жители стран СНГ должны приезжать в Россию со знанием языка и законов.

Глава государств отметил, что будет решать с коллегами из СНГ вопрос подготовленности мигрантов к жизни в России. По его мнению, люди, которые хотят приехать на работу в РФ, должны готовиться заранее к поездке, учили язык и знали свои права, а также обычаи россиян.

При этом в СПЧ заявили о необходимости высылать тех мигрантов, которые нарушают законы РФ. Глава совета Валерий Федяев пояснил, что массовые драки и нарушения закона должны вести к высылке.