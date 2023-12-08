Общество 08 декабря 2023, 14:10 Около 400 единиц алкогольной продукции изъяли во время проверок в местах торговли в Нижегородской области

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Во время рейдов по местам торговли представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области изъяли из продажи около 400 единиц алкогольной продукции. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Выяснилось, что четыре магазина не имели лицензии на продажу алкоголя и необходимых документов на продукцию.

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Всего с начала 2023 года из нелегального оборота было изъято более 1000 единиц алкогольных напитков. Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 36 миллионов рублей.