Около 40% трудовых мигрантов уехали из Петербурга

Примерно 40% трудовых мигрантов уехали из Санкт-Петербурга за время пандемии коронавируса. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Назари Хомиджон Темур.

«Когда вводились антиковидные ограничения, часть предприятий закрывалась, работы стало меньше», — пояснил он.

Сейчас ситуация нормализуется, люди возвращаются, самолеты летят заполненными на 80%. Однако при этом в Таджикистане создаются новые промышленные предприятия, которые дают возможность гражданам страны трудоустроиться у себя на родине, отметил консул.