Общество 08 декабря 2023, 17:59 Около 40 станций качества воздуха появятся в Нижегородской области в следующем году

Читать 360tv в

В 2024 году в Нижегородской области планируют установить около 40 новых станций качества воздуха. Проект по созданию системы экомониторинга представил главе ППК «Российский экологический оператор» Денису Буцаеву губернатор Глеб Никитин, написало НИА «Нижний Новгород».

По его словам, сейчас в регионе работает четыре стационарных автоматических поста. Они размещены в Нижегородском кремле, на Бору, в Богородске и Кстове. Еще один пост в скором времени появится в Нижнем Новгороде, а затем — в Дзержинске, Выксе, Балахне.

Реклама

С помощью мобильного приложения нижегородцы смогут получать информацию о качестве воздуха.