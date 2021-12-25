Около 40% россиян рассказали, что не любят корпоративы

39% россиян рассказали, что не любят корпоративы. Всего в опоросе участвовали 1600 человек из разных регионов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию Superjob. 13% отметили, что любят корпоративные мероприятия в любом формате. 12% предпочитают празднование в кафе или ресторане.

6% рассказали, что любят тимбилдинги и квесты. 5% против фуршета в офисе. 3% выбрали вечеринку в клубе.

2% россиян проголосовали за активный отдых и занятия спортом. 1% отметил онлайн-корпоратив. Уточняется, что такой формат праздники в этом году организуют 2% работодателей. Нестандартные варианты провести время, например, спа, безалкогольные вечеринки или выезд на охоту, выбрали 6% респондентов.

Женщины чаще выбирали разные корпоративы, мужчины же чаще отмечали, что не особо любят праздники в компании коллег.