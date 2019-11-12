Около 40 отравившихся школьников выписали из больниц в Краснодарском крае

Ученики пяти российских школ массово отравились Подробнее

По данным издания, ранее ученики семи школ Кавказского района массово отравились и были госпитализированы. Помощь медиков понадобилась 65 учащимся. Врачи диагностировали всем пациентам острую кишечную инфекцию. Около сорока человек уже выписаны. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку.