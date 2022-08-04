Около 40 нежилых помещений выставили на торги в Москве

Руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что на открытые торги выставлены 36 нежилых помещений под открытие бизнеса. Об этом написало ИА НСН.

По данным информагентства, заявочные кампании уже стартовали и они завершатся с 11 по 17 августа. Площадь помещений составляет от 38,9 до 1,4 тысячи «квадратов». Они расположены в подвальных, цокольных, первых, вторых и антресольных этажах нежилых зданий и многоквартирных домов.