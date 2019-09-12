Около 40 млрд рублей потребуется на восстановление Иркутской области после наводнения

Вице-премьер обозначил, что программа по восстановлению жилья и инфраструктуры региона рассчитана на срок с нынешнего года по 2023-й.

«Правительство сегодня приняло эту программу. На сегодняшний день в нее вошло 211 объектов», — цитирует Мутко RT.

В реализации программы примут участие «Газпром» (строительство спортивных объектов), Сбербанк (строительство инфекционной больницы), «Базэл», «Транснефть», РЖД, (строительство жилья и помощь в проектировании коммунальных объектов), «Роснефть» (строительство школы).