Около 40 млрд рублей потребуется на восстановление Иркутской области после наводнения
Российский вице-премьер Виталий Мутко уточнил, сколько потребуется средств на восстановление Иркутской области после летнего наводнения. Речь идет о более чем 40 миллиардах рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Вице-премьер обозначил, что программа по восстановлению жилья и инфраструктуры региона рассчитана на срок с нынешнего года по 2023-й.
«Правительство сегодня приняло эту программу. На сегодняшний день в нее вошло 211 объектов», — цитирует Мутко RT.
В реализации программы примут участие «Газпром» (строительство спортивных объектов), Сбербанк (строительство инфекционной больницы), «Базэл», «Транснефть», РЖД, (строительство жилья и помощь в проектировании коммунальных объектов), «Роснефть» (строительство школы).