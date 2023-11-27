Общество 27 ноября 2023, 12:14 Около 40 километров участка дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя отремонтируют в ЯНАО

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Правительство ЯНАО сообщило о реконструкции участка дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя. Всего предстоит обновить 40 километров трассы, написал сайт Ura.ru.

Ремонтные работы стартуют с 2024 года. Специалисты заменят дорожное полотно, установят дорожные знаки, сигнальные столбы и барьерное ограждение. Также будет реконструировано 15 мостов, некоторые из них заменят на водопропускные трубы.

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Для отдыха водителей по всей трассе будут созданы специальные площадки.