Около 40 единиц оружия изъяли в Татарстане после атаки на школу

В Татарстане у местных жителей изъяли около 40 единиц огнестрельного оружия в рамках проверки, организованной после стрельбы в казанской школе. Об этом рассказал глава Госсовета республики Фарид Мухаметшин, сообщил ТАСС.

Проверка владельцев оружия в Татарстане после нападения на казанскую гимназию проходит полным ходом. Этим занимаются сотрудники Росгвардии. Уже изъято порядка 40 стволов, сообщил Мухаметшин. Оружие было временно отобрано у владельцев и поставлено на учет.

Жертвами нападения на гимназию № 175 в Казани стали девять человек — семеро детей и две учительницы. Пострадали еще 24 человека. По обвинению в стрельбе был задержан бывший учений этой школы Ильназ Галявиев, он признал свою вину и по решению суда был арестован. По данным СК, при входе в школу он подорвал самодельное взрывное устройство, а после открыл стрельбу. Незадолго до атаки Галявиев получил разрешение на оружие.

Власти Татарстана планируют завершить капитальный ремонт в казанской школе в течение лета. Ее планируют открыть к началу учебного года.