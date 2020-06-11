Около 4 млрд рублей распределит правительство РФ по регионам на выплаты медикам
Российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что правительство распределит среди 46 регионов страны около четырех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медикам. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Отмечается, что кроме этих денег, правительство выделит дополнительные средства на выплаты президентских доплат медработникам, водителям скорой помощи и другим специалистам, которые заняты в этой работе.
«Сегодня из этих средств распределим более 755 миллионов рублей 10 субъектам Российской Федерации», — обратил внимание глава кабмина.