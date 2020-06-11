Около 4 млрд рублей распределит правительство РФ по регионам на выплаты медикам

Отмечается, что кроме этих денег, правительство выделит дополнительные средства на выплаты президентских доплат медработникам, водителям скорой помощи и другим специалистам, которые заняты в этой работе.

«Сегодня из этих средств распределим более 755 миллионов рублей 10 субъектам Российской Федерации», — обратил внимание глава кабмина.