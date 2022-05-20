Около 38% россиян признались, что поддерживают воссоздание пионерии

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 38% российских граждан поддержали идею воссоздать пионерию в стране. Об этом написал RT.

Примерно 32% высказались против данной идеи, а еще 59% опрошенных считают, что в России должно быть детско-юношеское движение.

Чаще всего голосуют за воссоздание пионерии родители детей возраста до 14 лет.

В день 100-летия пионерской организации, 19 мая, в Госдуму был внесен законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена».