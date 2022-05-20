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    20 мая 2022, 11:13

    Около 38% россиян признались, что поддерживают воссоздание пионерии

    Оксана Лавнюженко

    Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 38% российских граждан поддержали идею воссоздать пионерию в стране. Об этом написал RT.

    Примерно 32% высказались против данной идеи, а еще 59% опрошенных считают, что в России должно быть детско-юношеское движение.

    Чаще всего голосуют за воссоздание пионерии родители детей возраста до 14 лет.

    В день 100-летия пионерской организации, 19 мая, в Госдуму был внесен законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена».