Около 350 медиков из Калининградской области отказались работать в разгар эпидемии

«У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории встали и вышли», — сказал Кравченко.

Также он заявил, что сейчас больницы в Калининградской области работают на пределе, и это несмотря на то, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать в учреждениях здравоохранения, хотя была рекомендация уйти на больничный. Однако дефицит врачей наблюдался и до того, как больницы покинули больше 300 медработников, подчеркнул министр здравоохранения.

По его прогнозам, в регионе будет много заболевших среди медицинского персонала — ведь именно в больницах заразиться коронавирусом проще всего.