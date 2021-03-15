Около 3,5 тысячи петербургских медиков, пострадавших от СОVID-19, получили выплаты с начала года

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев рассказал «Петербургскому дневнику», что в городе стабилизировалась эпидемическая ситуация с коронавирусом.

«Свободна треть коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Однако минимальный уровень заболеваемости, который фиксировался в августе прошлого года, еще не достигнут», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, в 2020 году поддержку от города на общую сумму более 3,35 миллиарда рублей получили свыше 11 тысяч медиков, которые помогали пациентам с COVID-19.

«В 2021 году правительство Санкт-Петербурга сохранило систему социальной поддержки медиков, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом. С начала марта выплаты возобновлены — их уже получили почти 3,5 тысячи медиков», — добавил чиновник.