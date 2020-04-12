Около 3,5 млн человек ушли из дома надолго 10 апреля в Москве

Около 3,5 миллиона человек находились в Москве вне дома длительное время 10 апреля. Поэтому власти решили ввести систему цифровых пропусков и дополнительные ограничения на работу предприятий.

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу 10 апреля в Москве были зафиксированы 3,5 миллиона человек, которые выходили из дома днем более чем на шесть часов. При этом 4,4 миллиона человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», — рассказали в оперативном штабе Москвы.

Там отметили, что, возвращаясь домой, 3,5 миллиона человек несут потенциальную угрозу для своей семьи, друзей и соседей. Так что из-за них в опасности оказались до девяти миллиона человек.

В России, по информации на 12 апреля, больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство больных — в Москве, 10,1 тысячи человек.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье будут вводить пропускную систему. Сначала цифровые пропуска должны будут получить работающие жители, потом система распространится на всех, кто пользуется каким-либо транспортом, в том числе велосипедом.