Около 3,4 млрд рублей выделят в Петербурге на формирование комфортной городской среды

По данным издания, самыми яркими проектами стали следующие объекты: сад ощущений для детей с нарушениями зрения у школы-интерната № 1 имени Грота, сад Даниила Гранина, рекреационная зона озера Гореловское, малый Ильинский сад, а также сад у Ивановского карьера, Южная дорога и набережная реки Карповки.

В нынешнем году на благоустройство города планируется потратить около 3,4 миллиарда рублей. Уже создана соответствующая программа, согласно которой в порядок приведут набережную реки Охты, а в Заневском парке появится небольшой скалодром и спортивные площадки. Кроме того, профильный Комитет намерен благоустроить территорию, прилегающую к трем Суздальским озерам.