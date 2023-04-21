Общество 21 апреля 2023, 11:16 Около 32% россиян заявили, что мечтают накопить на собственную квартиру Опрос сервиса «Ренессанс Жизнь» показал, что 32% россиян мечтают накопить на квартиру

Читать 360tv в

Опрос компании «Ренессанс Жизнь» и сервиса для совместной работы над проектами и задачами WEEEK показал, что около 32% россиян мечтают накопить деньги на собственную квартиру. Об этом написал RT.

Чаще всего о желании приобрести собственную недвижимость отвечали жители Санкт-Петербурга. В то время как жители Москвы мечтают иметь высокий пассивный доход. В числе таких оказалось 25%. Примерно 14% опрошенных мечтают о покупке новой машины.

Реклама

Для осуществления своей мечты россияне готовы отказываться от походов в кафе и рестораны (35%), сократить траты на развлечения (28%) и покупку новой одежды (26%), говорится в исследовании.