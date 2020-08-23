Около 317 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

«Проведено 34 447 560 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находится 218 761 человек. Во всех центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора хватает диагностических тест-систем для выявления нового вируса.

Как сообщило ИА НСН, в России за минувшие сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зафиксировано 956 749 случаев заболевания. Суточное количество летальных исходов составило 73 человека, общее количество смертей с начала пандемии — 16 383.

Выписались из стационаров после лечения 3162 россиянина. С начала распространения заболевания в стране выздоровели 19 770 639 человек.

В целом обстановка с коронавирусом в России стабилизировалась, однако сложная эпидемическая ситуация все еще сохраняется в 12 регионах.