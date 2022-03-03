Около 300 семей расселят из аварийных домов в Салехарде в 2022 году

В нынешнем году в ямальской столице из аварийных домов планируется расселить 300 семей. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Важно сохранить приоритеты развития Салехарда, которые мы наметили ранее — это расселение аварийного фонда, строительство нового жилья, исполнение всех обязательств перед жителями», — обратил внимание глава региона Дмитрий Артюхов.

Он заметил, что в последние годы Салехард становится комфортнее. В городе появляется новое жилье и места для отдыха. По его словам, эти темпы нужно поддерживать.

Мэр Салехарда Алексей Титовский подчеркнул, что ключевой задачей для городских властей по-прежнему остается расселение аварийных домов.

«Также ведем поддерживающие работы в аварийных домах, жители которых еще ждут расселения», — добавил градоначальник.