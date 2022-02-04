Около 300 пар планируют пожениться в Москве 14 февраля

День всех влюбленных планируют отметить заключением брака около 300 пар москвичей. Об этом RT рассказали в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

Для проведения церемонии москвичи выбрали Дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4, а также центры «Мои документы».

«Кроме того, город подготовил для молодоженов подарок — в День всех влюбленных церемонии бракосочетания пройдут на двух столичных катках: на ВДНХ и в музее-заповеднике „Коломенское“. Всего заключить брак на коньках планируют шесть пар молодоженов», — рассказали в ведомстве.