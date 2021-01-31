Около 300 человек собрались на несогласованной акции в Москве

Из них 200 человек пришло на Сухаревскую площадь и 100 — к станции метро «Красные ворота».

Полиция в мегафоны напоминает собравшимся о нарушении закона.

«Вниманию всех присутствующих. Покиньте несанкционированное мероприятие. Убедительная просьба не создавать массовых скоплений во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией», — предупреждают полицейские.

Они также просят соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки.

Изначально в Москве закрыли на вход и выход семь центральных станций метро: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». А уже днем 31 января правоохранители призвали закрыть станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии, «Сухаревская» и «Красные ворота», поэтому теперь поезда проезжают их без остановок. Такое решение принято в целях безопасности и действует до особо распоряжения полиции.

Кроме того, водители не могут припарковаться на нескольких улицах в центре столицы. Оставить машину нельзя на Моховой улице, улице Охотный Ряд, в Театральном и Китайгородском проездах, на Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Полиция ограничила движение пешеходов у Кремля: на Красной и Манежной площадях, на улицах Никольская и Варварка.

А в Благовещенске никто не пришел на несогласованную акцию. На месте работали только снегоуборочная техника и дежурили полицейские.