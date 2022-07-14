Около 30 участников массовой драки осудят в Татарстане

В Татарстане завершено расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 29 жителей Заинска. Их обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом написал сайт inkazan.ru.

В августе минувшего года в кафе, расположенном на улице Ленина, между двумя молодыми людьми возник конфликт, завершившийся дракой. Через какое-то время подъехали их товарищи, и в кафе началась массовая потасовка с использованием металлических стульев, ножей и бутылок.

Несколько участников получили различные травмы. Пострадали также некоторые посетители. Сотрудники полиции задержали впоследствии 29 человек. Отмечается, что пятеро из них оказались несовершеннолетними.

Восемь обвиняемых поместили под стражу, а с 14 взяли подписку о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд.