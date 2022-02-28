Около 30 тонн говядины из Колумбии не пустили в Петербург

Из-за некорректно заполненной сопроводительной документации в Санкт-Петербург не пустили около 30 тонн говядины из Колумбии. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

Инспекторы проверили колумбийскую говядину в Большом порту. Оказалось, что в одном документе страной транзита указана ФРГ, а в другом — Нидерланды. Россельхознадзор приостановил движение груза до получения разъяснений от страны-экспортера. Возбуждено административное дело.