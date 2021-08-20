Около 30% работодателей заявили о нежелании брать на работу пенсионеров

Около 30% российских работодателей отказываются брать на работу людей пенсионного возраста. Коронавирус стал основным аргументом отказа такому кандидату во время пандемии.

Опрос работодателей провел исследовательский центр портала SuperJob, результаты которого оказались в распоряжении «Интерфакса».

Согласно исследованию, отказывают в приеме на работу пенсионерам 28% российских компаний, из них 31% — организации, где трудятся до 100 человек. Работодатели отмечают, что боятся брать на работу пожилых из-за высокого риска заражения коронавирусом, так как при работе необходимо постоянно контактировать с клиентами.

При этом 42% российских организаций охотно трудоустраивают пенсионеров из-за нехватки молодых специалистов. В SuperJob отметили, что больше шансов получить работу у людей пожилого возраста в крупных компаниях, где численность сотрудников более 1000 человек.

Еще 30% работодателей трудоустраивают людей пенсионного возраста, если «остались силы работать».

Опрос проводился с 10 по 15 августа. В нем приняли участие 1000 респондентов представляющих кадровый менеджмент в 253 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.