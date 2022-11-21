Общество 21 ноября 2022, 13:41 Около 30 пришкольных стадионов отремонтировали в Петербурге за 2022 год

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В течение текущего года в Санкт-Петербурге провели ремонт 29 пришкольных стадионов на сумму 269,9 миллиона рублей. Об этом написали «Невские новости».

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Отмечается, что также завершена разработка проектно-сметной документации на 18 спортплощадок. По данным издания, на эти цели из городского бюджета выделили свыше 1,128 миллиарда рублей. В 2023 году планируется выделить еще 400,6 миллиона рублей.