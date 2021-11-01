Около 30 млрд рублей взыскали с должников с начала года в Петербурге

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Анна Лашкова рассказала о борьбе с должниками за первые девять месяцев этого года. Главу ведомства процитировал «Петербургский дневник».

«Всего за данный период в пользу взыскателей перечислено более 26,7 миллиарда рублей. <…> Так, в пользу детей перечислено более 577 миллионов рублей алиментных платежей. Более 351 миллиона рублей задолженностей по зарплате взыскано с работодателей. Взысканная сумма по налоговым платежам составила почти 7,7 миллиарда рублей, по коммунальным задолженностям — более 1,6 миллиарда рублей», — уточнила Лашкова.

По ее словам, административные штрафы ГИБДД по-прежнему составляют значительную часть исполнительных документов. Отмечается, что на исполнении находилось свыше 640 тысяч постановлений. По этой категории взыскали 245 миллионов рублей.