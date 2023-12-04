Общество 04 декабря 2023, 10:22 Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки Синоптик Тишковец: 25-30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве за минувшие сутки выпало 25-30% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 13 сантиметров снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино — 13 миллиметров, Балчуг — 15 миллиметров, МГУ — 16 миллиметров», — написал он.

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Тишковец добавил, что высота снежных сугробов достигла небывалых показателей. К тому же она увеличилась вдвое к утру сегодняшнего дня. Например, вчера на ВДНХ было 19 сантиметров снега, а сегодня — уже 30. Это в четыре раза выше нормы для начала декабря, что повторило рекорд 71-летней и 19-летней давности.

Сегодня в Москве синоптики спрогнозировали до -5… -7 градусов днем, а в области — -4… -9 градусов.

Порывы западного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду. Давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.