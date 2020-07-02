Около 30 человек заразились коронавирусом на свадьбе в Свердловской области

По данным информагентства, свадьба была в городе Камышлов. Свою дочь выдавал замуж пастырь Церкви евангельских христиан-баптистов. Выяснилось, что у одного из гостей был коронавирус и именно он заразил окружающих. Позднее в екатеринбургской больнице скончалась 60-летняя женщина, которая подхватила инфекцию на свадьбе.

«Все вроде бы люди взрослые, но, к глубокому сожалению гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят», — написал в соцсетях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.