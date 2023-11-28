Общество 28 ноября 2023, 09:40 Около 30 авиарейсов отменили или задержали в Москве Московские аэропорты отменили шесть рейсов из-за непогоды РИА «Новости»

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Как минимум 24 авиарейса задержали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Порядка шести рейсов отменили. Об этом сообщил сервис «Яндекс Расписание».

Утром 28 ноября во Внукове задержали шесть рейсов, в Домодедове — 13, в Шереметьеве — пять. Пассажиры ожидают самолеты в здании аэропортов. Из расписания также убрали пять рейсов в Шереметьево и четыре авиарейса в Домодедово.

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» спрогнозировал 28 ноября потепление в Москве до -5 градусов. По его словам, снегопады сменятся кратковременными осадками, поэтому москвичи могут столкнуться с гололедицей. Он добавил, что погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями и небольшими снегопадами.

Ранее в Москве из-за метели отменили или перенесли более 60 авиарейсов. Из-за снегопада временно пришлось закрыть аэропорт Жуковский. Его открыли через несколько часов после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега. В столице сугробы достигали 22 сантиметров.