Предприниматели, работающие по патентам, принесли в бюджет Москвы почти три миллиарда рублей за полгода. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Поступления в бюджет Москвы налога от применения патентной системы налогообложения (ПСН) в январе–июне 2021 года составили 2,9 миллиарда рублей. Цифра увеличилась на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К первому полугодию 2019 года прирост налога составил 5,1%.

«В Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса, в столице работает каждый шестой ИП России, применяющий ПСН. В 2020 году поступления ПСН в бюджет снизились из-за ограничений в период пандемии, когда предприниматели в ряде отраслей приостановили деятельность», — рассказал Ефимов.

Это также связано с освобождением ИП из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога во втором квартале 2020 года. Он уточнил, что в первом полугодии этого года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019-го.

«В Москве на начало 2021-го ИП было приобретено 89,8 тысячи патентов. Наиболее востребована ПСН в розничной торговле: на нее пришлось более 40% приобретенных патентов. К услугам по сдаче в аренду помещений и перевозкам относится более 23% от общего числа патентов, к бытовым услугам — 6%», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Патентная система налогообложения — комфортна для бизнеса. Все дело в том, что приобретение патента на ряд видов деятельности освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, в случае приобретения патента на торговую деятельность.

Помимо этого, система не требует введения бухучета и одновременно минимизирует налоговую отчетность. Это в разы упрощает ведение бизнеса. В прошлом году был принят федеральный закон, который расширил перечень видов деятельности, на которые распространяется применение ПСН.

Теперь у налогоплательщиков ПСН появилось право уменьшать размер уплачиваемого налога на сумму страховых платежей на ОСС, ОПС и ОМС, добровольного личного страхования и расходов по больничным листам. Власти уверены, что все эти меры будут способствовать дальнейшему росту популярности ПСН у предпринимателей.