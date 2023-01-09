Общество 09 января 2023, 17:27 Около 3 млд рублей выделили на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде построят ледовый дворец стоимостью три миллиарда рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом появится на Стрелке. Его открытие запланировано в 2024 году.

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Напомним, работы по возведению спортивного комплекса были начаты в июле 2022 года. В ноябре рабочие завершили обустройство свайного поля.

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