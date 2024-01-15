Общество 15 января 2024, 13:18 Около 26% россиян рассказали, что после Нового года сдают елки в переработку

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что все больше россиян стали после Нового года сдавать елки в переработку, а не выкидывать их в мусор. Таким способом утилизировать дерево предпочитают 26% опрошенных, написала «Газета.Ru».

Еще 16% респондентов признались, что распиливают новогоднее дерево на дрова, 4% отдают елку в зоопарк, а 1% мастерят из нее сувениры, сообщил kp.ru.

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Вместе с тем, 37% опрошенных по-прежнему выбрасывают новогоднее дерево в мусор. Однако с каждым годом эта цифра становится все меньше, говорится в исследовании.