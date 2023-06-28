Общество 28 июня 2023, 10:17 Около 25 тысяч мусульман решили совершить хадж в Курбан-байрам Мусульмане начали отмечать Курбан-байрам РИА «Новости»

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Сегодня, 28 июня, мусульмане с 07:00 отмечают праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Для верующих день начался с богослужений в мечетях. В Московской области для праздника выделили 55 площадок, сообщило РИА «Новости».

В Московской соборной мечети с проповедью выступил муфтий Москвы, зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Ильдар Аляутдинов.

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Муфтий шейх, председатель управления Равиль Гайнутдин записал обращение в честь праздника. Он напомнил, что его главный смысл — «восхождение к историческим основам и традициям монотеизма», воспитание милосердия и сострадания. Раздел жертвенного животного между бедными и неимущими, родными и соседями — главная традиция праздника — само по себе воспитывает умение творить добро для ближних.

Уже третий день продолжается хадж российских мусульман в Мекку. В этом году число паломников — около 25 тысяч — оказалось выше доковидного уровня. Райвиль Гайнутдин отметил, что в Мекке сейчас находятся миллионы объединенных верой мусульман со всего мира.

Праздник Курбан-байрам связан с историей пророка Ибрахима (Авраама), которому Аллах повелел принести в жертву сына. Исмаил покорился, а Аллах, убедившись в его верности, разрешил заменить ребенка на ягненка. Теперь, согласно традиции, каждая семья верующих мусульман в Курбан-байрам приносит в жертву по животному и делит его на три части, одну из которых оставляет себе.