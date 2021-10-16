Около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay в Москве

Сервис оплаты Face Pay запустился на некоторых станциях метров Москве. К нему присоединились 25 тысяч человек за первый день. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису оплаты „по лицу“ присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро», — рассказали в ведомстве.

Больше всего сервис использовали на станциях «Выставочная», «Комсомольская», «Деловой центр», «Бауманская» и «Проспект Мира».

Чтобы пользоваться сервисом, нужно привязать банковскую карту и карту «Тройку» к приложению «Метро Москвы». Сделать это за несколько часов до поездки. В метро достаточно посмотреть в камеру, после чего деньги спишутся автоматически.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2024 года в столице откроются 35 станций метро и 76 километров линий метрополитена. Девять станций планируется открыть до конца 2021 года.

Власти столицы назвали приоритетным завершение строительства Большой кольцевой линии метро. В мэрии планируют продлить Калининско-Солнцевскую ветку до аэропорта Внуково. Сокольническую линию планируют продлить до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линии — до поселка Северный.