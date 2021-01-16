Около 25 тысяч чеченцев остались без света

Выключатель 6 кВ трансформатора Т-2 отключился на подстанции 110 кВ в Гудермесе 16 января, в 18:07 по московскому времени.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Гудермес и Гудермесском районе«, — говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей — 5,5 МВт.

На улице температура опустилась до +2 градусов. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Накануне около 53 тысяч человек были без света в Дагестане. Причина аварии — погодные условия. В республике дул сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Перебои с электричеством зафиксированы в 118 населенных пунктах Цумадинского, Касумкенского и Куньнского районов.

Непогода обрушилась и на московский регион в ночь на 16 января. Градусник показывал −15, на дорогах образовалась гололедица. За сутки в московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков. В первой половине следующей недели ожидаются сильные морозы и солнце, но к ее концу придет потепление.