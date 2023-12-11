Общество 11 декабря 2023, 14:40 Около 25 тысяч беженцев с Украины остались в пунктах временного размещения РБК: в российских ПВР остались около 25 тысяч беженцев РИА «Новости»

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Около 25 тысяч выехавших с Украины человек до сих пор проживают в российских пунктах временного размещения. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, на конец октября в ПВР в 45 регионах находились как минимум 24,8 тысячи беженцев с Украины, в том числе семьи с детьми и пожилые люди.

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Точные данные о числе людей во временных пунктах не предоставили Костромская, Новосибирская и Калужская области. В то же время представители Курганской, Новгородской, Оренбургской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей отметили, что беженцы не прибывали «в массовом порядке» в эти регионы.

По информации издания, больше всего человек проживали в ПВР Воронежской области, а также в Ростовской области и в Краснодарском крае.

Ранее пункт временного размещения «Звонкие голоса» в Клину проверила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко. Она встретилась с выпускниками школ и оценила условия, в которых проживают дети в ПВР. По ее словам, несовершеннолетние чувствуют себя комфортно и живут полноценной жизнью.