Около 25% россиян признались, что хотят стать боссами на своей работе

Россияне приняли участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob. 24% из них признались, что хотят возглавить компанию, в которой они трудятся, сообщил сайт RT.

Около 62% не грезят о таких перспективах. Отмечается, что программисты мечтают стать директорами чаще представителей других популярных профессиональных групп — их 35%. Помимо прочего, хотели бы возглавить бизнес 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков, а также 27% охранников.

Редко желают стать директорами секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%). В целом в опросе поучаствовали три тысячи представителей экономически активного населения страны.