Общество 12 сентября 2023, 18:52 Около 2,5 млн пассажиров воспользовались поездом «Ласточка» по маршруту Москва — Нижний Новгород

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За восемь месяцев текущего года скоростные поезда «Ласточка» перевезли более 2,5 миллиона пассажиров по маршруту Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

По направлению Нижний Новгород — Киров «Ласточки» перевезли более 138 тысяч пассажиров.

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Также скоростные поезда курсируют из Нижнего Новгорода в Иваново. Ими воспользовались 31 тысяча человек.