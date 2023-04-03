Общество 03 апреля 2023, 12:14 Около 2,5 миллиона евро выделит Еврокомиссия на поддержку молодежи стран «Восточного партнерства»

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Еврокомиссия намерена оказывать консультационные услуги по молодежной программе Евросоюза, в рамках которой планируется усилить взаимодействие и политическую поддержку молодежи Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. На эти цели будет выделено 2,5 миллиона евро, сообщил RT.

Проводить консультации будут по программе EU4Youth. Отмечается, что такая координационная поддержка необходима для укрепления партнерских отношений с заинтересованными сторонами.

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Задачи программы должны быть реализованы до июня 2026 года.